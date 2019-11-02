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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Анжер
Анжер
Баокен 26
1:0
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
2 нояб. 2019, 22:00 МСК
2.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
21
Нинга
Касимир Нинга
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
19
Баокен
Стефан Баокен
26'
26'
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
6
Пажо
Венсан Пажо
11
Канга
Вилфрид Канга
20
Тиуб
Сада Тиуб
23
Бобишон
Антонен Бобишон
7
Алиуи
Рашид Алиуи
Страсбур
мин
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
19
Каси
Антони Каси
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
27
Лала
Кенни Лала
10
Корнье
Бенжамин Корнье
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи