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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжер
Анжер
Эль-Мелали 4
Сантамария 43
Алиуи 67
3:0
Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
24 авг. 2019, 21:00 МСК
24.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
43'
43'
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
4'
4'
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
6
Пажо
Венсан Пажо
29
Мансе
Винсент Мансе
11
Канга
Вилфрид Канга
7
Алиуи
Рашид Алиуи
67'
21
Нинга
Касимир Нинга
Метц
мин
24
Коад
Рено Коад
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
7
Ньян
Ибраима Ньян
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
6
Фофана
Мамаду Фофана
28
Кабит
Мануэль Кабит
19
Майга
Хабиб Майга
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа