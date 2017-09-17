Анжер - Метц: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
0:1

Анжер - Метц: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Метц
Метц
Ру 55
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

Франция
17 сент. 2017, 18:00 МСК
17.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Кафу
Желтая карточка
Томас Мангани
90'
77'
Желтая карточка
Иван Баллиу
62'
Желтая карточка
Крис Филлипс
55'
ГОЛ! 0:1
Нолан Ру
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Анжер
3 : 2
Метц
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Анжер
3
Метц
2
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Метц
0
Анжер
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Метц
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Анжер
1
Метц
1
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 0
Метц
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3
Метц
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Метц
1 : 2
Анжер
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Метц
1
Анжер
2
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
Анжер
0 : 1
Метц
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
Анжер
0
Метц
1
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
2
Метц
1
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Метц
2 : 0
Анжер
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Метц
2
Анжер
0

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