Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Запасные
|
16
Мишель
Матье Мишель
-
|
17
Сисс
Салиу Сисс
-
|
4
Павлович
Матео Павлович
-
|
20
Тайт
Флавьен Тайт
-
|
26
Тарат
Мехди Жан Тарат
-
|
10
Суну
Жилль Суну
-
|
12
Кулибали
Лассана Кулибали
-
|Запасные
|
1
Дидийон
Томас Дидийон
-
|
3
Дианье
Фаллу Дианье
-
|
8
Жуффре
Ян Жуффре
-
|
26
Кафу
Кафу
-
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Желтая карточка
90'
77'
Желтая карточка
62'
Желтая карточка
55'
ГОЛ! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча