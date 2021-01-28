Матч завершен
Алькояно
Алкой
39
1:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Вильялибре 53
Уильямс 78
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
28 янв. 2021, 23:00 МСК
28.01.2021, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Алькояно
мин
-
Jony
Jony
58
-
P. Carbonell
P. Carbonell
39'
39'
89
-
Diakite
Diakite
89
-
L. Angel
L. Angel
89
Атлетик
мин
-
Уильямс
Иньяки Уильямс
78'
78'
89
-
Весга
Микель Весга
89
-
Вильялибре
Асьер Вильялибре
53'
53'
82