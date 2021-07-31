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Футбол
Календарь
Таблица
Результаты
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Леонардо Бонуччи
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Андрей Лунев
Люк Шоу
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Даниэле Де Росси
Джанлуиджи Доннарумма
Италия
Англия
Россия
Дания
Украина
Нидерланды
Испания
Аргентина
Бельгия
Португалия
Франция
Ювентус
Спартак
Ливерпуль
Барселона
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Локомотив
Арсенал
Краснодар
ЦСКА
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Кубок России
Евро-2020
Италия
Англия
Россия
Криштиану Роналду
Кубок Америки
Станислав Черчесов
РПЛ
Лионель Месси
Лига чемпионов
Федерико Кьеза
Дания
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Кино
Материалы
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Формула 1
Материалы
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Лучшие тексты
Музыка
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Политика
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Материалы
Легкая атлетика
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Велес VS Томь
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Велес - Томь: 31 июля 2021 смотреть онлайн
Велес
Москва
-:-
Велес - Томь: 31 июля 2021 смотреть онлайн
Томь
Томск
ФНЛ, 4 тур
ФНЛ,
4 тур
Россия
31 июля 2021, -:- МСК
31.07.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Велес
мин
34
Макеев
Евгений Макеев
10
Бацуев
Аюб Бацуев
35
Косаревский
Петр Косаревский
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
2
Коротков
Александр Коротков
88
Майга
Мамаду Майга
69
Вульфов
Александр Вульфов
77
Лопатин
Даниил Лопатин
9
Джикия
Темур Джикия
2
Кичин
Валерий Кичин
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
Запасные
1
Граб
Вячеслав Граб
-
13
Тарасов
Николай Тарасов
-
22
Денилханов
Мурсалин Денилханов
-
66
Самылин
Алексей Самылин
-
6
Анисимов
Анатолий Анисимов
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Томь
мин
-
Кирсанов
Никита Кирсанов
-
Корж
Константин Корж
Главный тренер
Сергей Жуков
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
Томь
0
Велес
0
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Велес
0
Томь
0