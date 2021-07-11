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Металлург VS Томь
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Металлург - Томь: 11 июля 2021 смотреть онлайн
Металлург
Липецк
-:-
Металлург - Томь: 11 июля 2021 смотреть онлайн
Томь
Томск
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
11 июля 2021, 18:00 МСК
11.07.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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Томь
мин
-
Зуев
Илья Зуев
-
Симонян
Артем Симонян
Главный тренер
Александр Кержаков