Матч завершен
Нанси
Нанси
2:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
15 апр. 2012, 18:00 МСК
15.04.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы