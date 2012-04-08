Матч завершен
Кан
Кан
1:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
8 апр. 2012, 18:00 МСК
8.04.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы