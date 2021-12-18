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Бохум VS Унион
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Бохум - Унион: 18 декабря 2021 смотреть онлайн
Бохум
Бохум
-:-
Бохум - Унион: 18 декабря 2021 смотреть онлайн
Унион
Берлин
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
18 дек. 2021, -:- МСК
18.12.2021, -:- МСК
суббота
Составы
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Бохум
мин
21
Хольтманн
Геррит Хольтманн
4
Erhan Masovic
Erhan Masovic
2
Cristian Gamboa
Cristian Gamboa
37
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
3
D. T. Soares
D. T. Soares
8
Anthony Losilla
Anthony Losilla
25
Patrick Drewes
Patrick Drewes
10
T. Eisfeld
T. Eisfeld
27
M. Pantovic
M. Pantovic
35
S. Ganvoula
S. Ganvoula
5
Saulo Decarli
Saulo Decarli
Запасные
29
Maxim Leitsch
Maxim Leitsch
-
32
R. Zulj
R. Zulj
-
9
S. Zoller
S. Zoller
-
11
Herbert Bockhorn
Herbert Bockhorn
-
13
Raman Chibsah
Raman Chibsah
-
15
Soma Novothny
Soma Novothny
-
34
Paul Grave
Paul Grave
-
28
Luis Hartwig
Luis Hartwig
-
14
Tom Weilandt
Tom Weilandt
-
Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
25
Ленц
Кристофер Ленц
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
7
Гогиа
Акаки Гогиа
-
23
Гисельман
Нико Гисельман
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
27
Бекер
Шеральдо Бекер
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
14
Авонийи
Тайво Авонийи
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
Главный тренер
Урс Фишер
Новости
В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
#Бундеслига
16 апреля, 20:11
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
#Кристофер Триммель
13 июня 2020, 20:20
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
#Боруссия М
31 мая 2020, 22:27
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
31 мая 2020, 20:58
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая 2020, 19:10
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
#
Новости матча
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт
10 апреля, 18:28
Левандовски пятый сезон подряд забивает за «Баварию» не менее 40 голов
17 мая 2020, 20:11