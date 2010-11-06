Авангард - СКА-Хабаровск: 06 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
Тимошин 81
1:5

Авангард - СКА-Хабаровск: 06 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Мурнин 35
Никифоров 45
Кармазиненко 58
Запояска 82
Живновицкий 90
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
6 нояб. 2010, 14:00 МСК
6.11.2010, 14:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Авангард
мин
0
Некрасов
Михаил Некрасов
46
0
Щеглов
Сергей Щеглов
90
0
Швецов
Александр Швецов
90
0
Анохин
Сергей Анохин
90
0
Борзенков
Альберт Борзенков
90
0
Ильин
Илья Ильин
90
0
Форопонов
Алексей Форопонов
59
0
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
0
Киреев
Андрей Киреев
90
0
Тимошин
Никита Тимошин
81'
81'
90
0
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
Запасные
0
Чижов
Валерий Чижов
-
0
Шолохов
Сергей Шолохов
-
0
Струков
Сергей Струков
44
0
Бороздин
Игорь Бороздин
-
0
Синяев
Денис Синяев
-
0
Панин
Максим Панин
31
0
Зобнин
Александр Зобнин
-
СКА-Хабаровск
мин
0
Степанов
Алексей Степанов
90
0
Бырлов
Игорь Бырлов
59
0
Семенов
Андрей Семенов
90
0
Аликин
Павел Аликин
46
0
Балан
Даниэль Балан
90
0
Янотовский
Василий Янотовский
90
0
Мурнин
Андрей Мурнин
35'
35'
90
0
Запояска
Вячеслав Запояска
82'
82'
90
0
Голяткин
Сергей Голяткин
90
0
Никифоров
Владислав Никифоров
45'
45'
79
0
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
58'
58'
75
Запасные
0
Соколов
Ренат Соколов
-
0
Недорезов
Игорь Недорезов
-
0
Смирнов
Андрей Смирнов
44
0
Нечаев
Александр Нечаев
-
0
Живновицкий
Максим Живновицкий
90'
11
0
Суховерхов
Константин Суховерхов
15
0
Пиюк
Игорь Пиюк
31

События

Матч окончен 1:5
90'
ГОЛ! 1:5
Максим Живновицкий
86'
Желтая карточка
Даниэль Балан
82'
ГОЛ! 1:4
Вячеслав Запояска
ГОЛ! 1:3
Никита Тимошин
81'
79'
Замена
Максим Живновицкий
Владислав Никифоров
75'
Замена
Константин Суховерхов
Василий Кармазиненко
59'
Замена
Игорь Пиюк
Игорь Бырлов
Замена
Максим Панин
Алексей Форопонов
59'
58'
ГОЛ! 0:3
Василий Кармазиненко
46'
Замена
Андрей Смирнов
Павел Аликин
Замена
Сергей Струков
Михаил Некрасов
46'
45'
ГОЛ! 0:2
Владислав Никифоров
35'
ГОЛ! 0:1
Андрей Мурнин
Желтая карточка
Алексей Форопонов
32'
27'
Желтая карточка
Павел Аликин
Желтая карточка
Михаил Некрасов
14'
1'
Желтая карточка
Андрей Семенов

Прошлые матчи

07.09.2019 07 сент. 2019 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Авангард
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1
Авангард
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Авангард
30.03.2019 30 марта 2019 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1
Авангард
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:00
Авангард
1 : 1
СКА-Хабаровск
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:00
Авангард
1
СКА-Хабаровск
1
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1

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