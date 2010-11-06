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События
Матч окончен 1:5
90'
ГОЛ! 1:5
86'
Желтая карточка
82'
ГОЛ! 1:4
ГОЛ! 1:3
81'
79'
75'
59'
Замена
Замена
59'
58'
ГОЛ! 0:3
46'
Замена
Замена
46'
45'
ГОЛ! 0:2
35'
ГОЛ! 0:1
Желтая карточка
32'
27'
Желтая карточка
Желтая карточка
14'
1'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
1
11 сентября 2020, 01:25
1
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42