Сайду Соу

№35
Защитник
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Ближайший матч
Ницца - Сент-Этьен
Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Гвинея
Возраст
19
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Ницца
-:-
Сент-Этьен
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
-
Сент-Этьен
-
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 19:00
Сент-Этьен
3 : 1
Монпелье
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3
Монпелье
1
был в запасе
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
0 : 1
Нант
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0
Нант
1
был в запасе
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 15:00
Сент-Этьен
0 : 5
Ренн
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
5
был в запасе
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 15:00
Сент-Этьен
1 : 3
ПСЖ
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
3
был в запасе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
3 : 2
Клермон
90'
90'
90'
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
3
Клермон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
22.10.2021 22 окт. 2021 пт 22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Анжер
22.10.2021 22 окт. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 21:45
Сент-Этьен
1 : 1
Лион
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Лион
1
был в запасе
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 18:00
Сент-Этьен
0 : 3
Ницца
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Бордо
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
85'
85'
85'
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 22:00
85'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лорьян
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Сент-Этьен
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
Клермон
1 : 2
Сент-Этьен
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Клермон
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 23:00
Реймс
2 : 0
Сент-Этьен
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
Брест
1 : 0
Сент-Этьен
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 18:00
Метц
1 : 1
Сент-Этьен
28'
28'
28'
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Страсбур
5 : 1
Сент-Этьен
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
5
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 20:00
Монако
3 : 1
Сент-Этьен
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 22:00
Марсель
3 : 1
Сент-Этьен
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур