Силькеборг

Силькеборг
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Страна
Дания
Стадион
Силькеборг
Тренер
Ким Поульсен
К. Поульсен
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Ближайшие матчи
18.08.2022 18 авг. 2022 чт 21:00
ХИК
-:-
Силькеборг
18.08.2022 18 авг. 2022 чт 21:00
Лига Европы , 4 раунд
ХИК
-
Силькеборг
-
Лига Европы , 4 раунд
25.08.2022 25 авг. 2022 чт 19:30
Силькеборг
-:-
ХИК
25.08.2022 25 авг. 2022 чт 19:30
Лига Европы , 4 раунд
Силькеборг
-
ХИК
-
Лига Европы , 4 раунд
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Таблица

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