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Силькеборг
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Силькеборг
Силькеборг
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Силькеборг
Тренер
Ким Поульсен
К. Поульсен
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Ближайшие матчи
18.08.2022
18 авг. 2022
чт
21:00
ХИК
-:-
Силькеборг
18.08.2022
18 авг. 2022
чт
21:00
Лига Европы , 4 раунд
ХИК
-
Силькеборг
-
Лига Европы , 4 раунд
25.08.2022
25 авг. 2022
чт
19:30
Силькеборг
-:-
ХИК
25.08.2022
25 авг. 2022
чт
19:30
Лига Европы , 4 раунд
Силькеборг
-
ХИК
-
Лига Европы , 4 раунд
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