Жирона
Жирона
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Сайт
https://www.gironafc.cat/
Страна
Испания
Стадион
Мунисипал де Монтиливи
Тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Х. Унсуэ
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
#Сегунда
03 февраля 2020, 20:30
# новости спорта
Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года
02 сентября 2019, 16:11
«Жирона» обыграла «Реал». Что об этом надо знать?
17 февраля 2019, 17:55