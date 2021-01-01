Зенит-2
Санкт-Петербург
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Страна
Россия
Стадион
МСА Петровский
Тренер
Владислав Радимов
В. Радимов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
72
Антон Синяк А. Синяк
Защ
22
5
0
0
1
0
Денис Терентьев Д. Терентьев
Защ
28
4
0
0
4
1
59
Сергей Бугриев С. Бугриев
Защ
23
4
0
0
0
0
56
Томас Рукас Т. Рукас
Защ
24
4
0
0
2
0
79
Даниил Пенчиков Д. Пенчиков
Защ
23
4
0
0
1
0
50
Владислав Молчан В. Молчан
Защ
20
3
0
0
1
0
Дмитрий Богаев Д. Богаев
Защ
27
3
0
0
3
0
66
Самир Байрамов С. Байрамов
Защ
22
2
0
0
0
0
45
Дмитрий Сергеев Д. Сергеев
Защ
21
2
0
0
1
0
58
Илья Зуев И. Зуев
Защ
27
2
0
0
0
0
80
Илья Скроботов И. Скроботов
Защ
20
1
0
0
0
0
54
Никита Каккоев Н. Каккоев
Защ
21
0
0
0
0
0
47
Руслан Казаков Р. Казаков
Пол
22
5
0
0
0
0
38
Леон Мусаев Л. Мусаев
Пол
22
5
1
0
1
0
49
Дмитрий Плетнев Д. Плетнев
Пол
23
5
0
0
1
0
76
Кирилл Макеев К. Макеев
Пол
22
4
1
0
1
0
74
Сергей Иванов С. Иванов
Пол
24
4
0
0
0
0
97
Илья Камышев И. Камышев
Пол
23
2
0
0
1
1
Андрей Мостовой А. Мостовой
Пол
23
1
1
0
0
0
84
Илья Воробьев И. Воробьев
Нап
21
5
1
0
0
0
65
Максим Бачинский М. Бачинский
Нап
21
5
0
0
1
0
32
Николай Прудников Н. Прудников
Нап
23
4
0
0
0
0
Михаил Маркин М. Маркин
Нап
27
3
3
0
0
0
82
Иван Тарасов И. Тарасов
Нап
21
2
0
0
1
0
Артём Юсупов А. Юсупов
Нап
23
1
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
70
Никита Гойло Н. Гойло
Вра
22
3
8
0
1
0
93
Михаил Кизеев М. Кизеев
Вра
24
2
3
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
12
защитников
7
полузащитников
6
нападающих