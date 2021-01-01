Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
22
5
0
0
1
0
Защ
28
4
0
0
4
1
Защ
23
4
0
0
0
0
Защ
24
4
0
0
2
0
Защ
23
4
0
0
1
0
Защ
20
3
0
0
1
0
Защ
27
3
0
0
3
0
Защ
22
2
0
0
0
0
Защ
21
2
0
0
1
0
Защ
20
1
0
0
0
0
Защ
21
0
0
0
0
0
Пол
22
5
0
0
0
0
Пол
22
5
1
0
1
0
Пол
23
5
0
0
1
0
Пол
22
4
1
0
1
0
Пол
24
4
0
0
0
0
Пол
23
2
0
0
1
1
Пол
23
1
1
0
0
0
Нап
21
5
1
0
0
0
Нап
21
5
0
0
1
0
Нап
23
4
0
0
0
0
Нап
27
3
3
0
0
0
Нап
21
2
0
0
1
0
Нап
23
1
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
22
3
8
0
1
0
Вра
24
2
3
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
12
защитников
7
полузащитников
6
нападающих