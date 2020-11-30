Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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wolves.co.uk
Страна
Англия
Стадион
Мулинекс
Тренер
Нуну Эшпириту Санту
Н. Эшпириту Санту
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Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
30 ноября 2020, 13:40
Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон
23 сентября 2020, 15:01
«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
#Диогу Жота
19 сентября 2020, 23:30
«Олимпиакос» вылетел из ЛЕ после помутнения у вратаря. Побежал с мячом, а потом толкнул соперника в штрафной
2
#Бобби Аллен
07 августа 2020, 00:00
2
Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон
1
#Адама Траоре
28 июля 2020, 22:58
1
«Челси» вспомнил детский штрафной Маунта. Теперь он повторил такой удар в АПЛ
1
#Мэйсон Маунт
26 июля 2020, 21:05
1
💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
#Адама Траоре
28 февраля 2020, 16:17
# новости спорта
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
26 декабря 2020, 16:33
В «Вулверхэмптоне» третий раз за год обновлен клубный рекорд по самому молодому автору гола в АПЛ
21 декабря 2020, 22:46
Защитник «Вулверхэмптона» впервые пропустил матч после возвращения клуба в АПЛ. Прошло 84 игры
24 ноября 2020, 10:50
«Вулверхэмптон» приобрел десятого португальца в команду 🇵🇹 Это Нелсон Семеду из «Барселоны»
23 сентября 2020, 13:11
«Ливерпуль» купил Жоту у «Вулверхэмптона»
19 сентября 2020, 21:18
«Вулверхэмптон» купил 18-летнего нападающего «Порту» Фабио Силву за 40 млн. Это 11 португалец в клубе
05 сентября 2020, 20:30
«МЮ» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов. «Вулверхэмптон» седьмой, но может попасть в еврокубки
26 июля 2020, 19:56
🇵🇹 «Вулверхэмптон» опять купил португальца. Теперь в клубе 8 португальцев + португальский тренер
30 января 2020, 20:03
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
«Вулверхэмптон» на день убрал волка с эмблемы. Это акция в поддержку исчезающего вида
#Вулверхэмптон
04 марта 2020, 14:01
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
28 февраля 2020, 01:35
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50
В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи
#Чемпионшип
08 июня 2019, 17:26
Теперь Дзюба точно уедет в АПЛ. Сложились все факторы
#Артем Дзюба
30 мая 2019, 22:15
«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми
#Ливерпуль
12 мая 2019, 21:52
В Англии опять креатив с празднованием в маске. Ее специально изготовил известный рестлер
#Рауль Хименес
08 апреля 2019, 15:04