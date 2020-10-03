Волгарь
Астрахань
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Сайт
www.volgar-fc.ru/
Страна
Россия
Стадион
Центральный
Тренер
Виталий Панов
В. Панов
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Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
# новости спорта
Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль
21 августа 2019, 12:30