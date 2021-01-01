Волга
Нижний Новгород
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
19
Константин Гарбуз К. Гарбуз
Защ
33
20
2
0
1
1
25
Андрей Буйволов А. Буйволов
Защ
34
18
3
0
3
0
6
Дмитрий Полянин Д. Полянин
Защ
41
18
0
0
5
0
3
Артем Пасько А. Пасько
Защ
29
15
0
0
0
0
97
Кирилл Маляров К. Маляров
Защ
24
12
1
0
2
0
77
Андрей Прошин А. Прошин
Защ
36
11
0
0
2
0
15
Росин Колев Р. Колев
Защ
30
9
1
0
0
0
29
Искандар Джалилов И. Джалилов
Защ
28
4
0
0
0
0
Илья Зуев И. Зуев
Защ
27
1
0
0
0
0
86
Игорь Маслов И. Маслов
Защ
25
0
0
0
0
0
96
Никита Николаев Н. Николаев
Защ
25
0
0
0
0
0
33
Наиль Замалиев Н. Замалиев
Пол
31
20
0
0
3
0
95
Илья Петров И. Петров
Пол
25
16
0
0
4
0
17
Артур Миносян А. Миносян
Пол
31
16
1
0
1
0
14
Эдуард Суханов Э. Суханов
Пол
29
15
0
0
4
0
4
Михаил Костюков М. Костюков
Пол
29
15
2
0
3
0
20
Дмитрий Маляка Д. Маляка
Пол
31
14
0
0
3
1
31
Леандро Леандро
Пол
35
12
2
0
1
0
12
Алексей Шеляков А. Шеляков
Пол
26
3
0
0
0
0
10
Андрей Козлов А. Козлов
Нап
32
20
1
0
0
0
22
Иван Лукьянов И. Лукьянов
Нап
30
15
0
0
1
0
23
Никита Саталкин Н. Саталкин
Нап
33
14
4
0
1
0
13
Илья Кухарчук И. Кухарчук
Нап
30
14
0
0
0
0
7
Артур Саркисов А. Саркисов
Нап
34
12
1
0
4
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Артур Нигматуллин А. Нигматуллин
Вра
29
15
13
0
2
0
16
Денис Вавилин Д. Вавилин
Вра
38
6
7
0
0
0
71
Алексей Кузнецов А. Кузнецов
Вра
24
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
8
полузащитников
5
нападающих