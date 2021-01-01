Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
33
20
2
0
1
1
Защ
34
18
3
0
3
0
Защ
41
18
0
0
5
0
Защ
29
15
0
0
0
0
Защ
24
12
1
0
2
0
Защ
36
11
0
0
2
0
Защ
30
9
1
0
0
0
Защ
28
4
0
0
0
0
Защ
25
0
0
0
0
0
Защ
25
0
0
0
0
0
Пол
31
20
0
0
3
0
Пол
25
16
0
0
4
0
Пол
31
16
1
0
1
0
Пол
29
15
0
0
4
0
Пол
29
15
2
0
3
0
Пол
31
14
0
0
3
1
Пол
26
3
0
0
0
0
Нап
32
20
1
0
0
0
Нап
30
15
0
0
1
0
Нап
33
14
4
0
1
0
Нап
30
14
0
0
0
0
Нап
34
12
1
0
4
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
29
15
13
0
2
0
Вра
38
6
7
0
0
0
Вра
24
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
8
полузащитников
5
нападающих