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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
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Легкая атлетика
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«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
#Лига Европы
06 августа 2020, 00:17
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
Бундеслига первой в мире протестировала показ футбола в формате 9:16
#Бундеслига
05 декабря 2019, 15:26
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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новости спорта
Игрок «Вольфсбурга» Вергхорст сам забил пенальти, хотя за три минуты до этого ему рассекли голову
13 июня 2020, 18:13
Мюллер – первый игрок из топ-5 лиг за пять лет, который отдал 20 голевых передач за сезон
06 июня 2020, 18:44
Арнольд из «Вольфсбурга» попрощался с судьями ногами вместо рукопожатия
16 мая 2020, 23:20
Впервые с 1993 года за одну неделю в еврокубках победили пять немецких клубов
21 февраля 2020, 10:30
«Вольфсбург» был одной из двух команд, которые ни разу не проигрывали в этом сезоне. Сегодня он получил 6 от «Лейпцига»
30 октября 2019, 23:01
В Бундеслиге от девятого места до первого – всего два очка! Пока на лидерство претендует аж половина команд
19 октября 2019, 23:35
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника
#РПЛ
20 мая 2019, 17:07