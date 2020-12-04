Вольфсберг
Вольфсберг
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Сайт
www.rzpelletswac.at/
Страна
Австрия
Стадион
Лаванттал-Арена
Тренер
Фердинанд Фельдхофер
Ф. Фельдхофер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила
#ЦСКА
04 декабря 2020, 01:13
ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет
#ЦСКА
03 декабря 2020, 23:34
Тренер «Вольфсберга» работал маркетологом в IT. Специально, чтобы соскучиться по футболу
#Фердинанд Фельдхофер
22 октября 2020, 15:03
Ну и форма у клуба из Австрии – вся в спонсорах. Сколько насчитаете брендов? Мы – 14 разных
4
#Вольфсберг
05 августа 2020, 17:30
4
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
29 ноября 2019, 02:47
# новости спорта
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Динамо» З не пропускало голы в пяти матчах Лиги Европы подряд. Матч с ЦСКА прервал эту серию
11 декабря 2020, 01:15
ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиге Европы
03 декабря 2020, 22:43
Где смотреть матч ЦСКА – «Вольфсберг»
03 декабря 2020, 10:25
ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в Лиге Европы
22 октября 2020, 23:53
Гайч впервые забил за ЦСКА, и это первый мяч клуба в новом сезоне еврокубков
22 октября 2020, 22:52