Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
22
0
0
5
1
Защ
39
20
1
0
2
0
Защ
39
14
0
0
2
0
Защ
41
12
0
0
1
0
Защ
35
11
0
0
4
0
Защ
36
10
0
0
0
1
Защ
42
9
0
0
3
0
Защ
35
8
0
0
2
0
Защ
35
7
1
0
4
0
Защ
36
6
0
0
1
0
Защ
42
1
0
0
0
0
Пол
38
22
13
0
4
0
Пол
38
19
3
0
4
1
Пол
34
17
0
0
4
0
Пол
39
16
0
0
6
0
Пол
38
16
0
0
3
0
Пол
36
12
2
0
1
0
Пол
33
3
1
0
0
0
Нап
40
20
2
0
1
0
Нап
36
13
0
0
2
0
Нап
34
12
3
0
0
0
Нап
32
10
0
0
2
0
Нап
33
9
0
0
0
0
Нап
32
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
36
12
10
0
0
0
Вра
43
9
8
0
1
0
Вра
40
3
6
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
7
полузащитников
6
нападающих