Витязь
Подольск
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Россия
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Тренер
Андрей Романов
А. Романов
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Ильдар Шабаев И. Шабаев
Защ
35
22
0
0
5
1
0
Антон Рогочий А. Рогочий
Защ
39
20
1
0
2
0
0
Константин Лобов К. Лобов
Защ
39
14
0
0
2
0
0
Андрей Смирнов А. Смирнов
Защ
41
12
0
0
1
0
0
Андрей Киреев А. Киреев
Защ
35
11
0
0
4
0
0
Владислав Хатаженков В. Хатаженков
Защ
36
10
0
0
0
1
0
Анатолий Измайлов А. Измайлов
Защ
42
9
0
0
3
0
0
Александр Пономарев А. Пономарев
Защ
35
8
0
0
2
0
0
Никита Денисов Н. Денисов
Защ
35
7
1
0
4
0
0
Алексей Житников А. Житников
Защ
36
6
0
0
1
0
0
Вадим Фирсов В. Фирсов
Защ
42
1
0
0
0
0
0
Роман Григорян Р. Григорян
Пол
38
22
13
0
4
0
0
Алексей Архипов А. Архипов
Пол
38
19
3
0
4
1
0
Михаил Козлов М. Козлов
Пол
34
17
0
0
4
0
0
Владимир Авсюк В. Авсюк
Пол
39
16
0
0
6
0
0
Илья Калашников И. Калашников
Пол
38
16
0
0
3
0
0
Сергей Шарин С. Шарин
Пол
36
12
2
0
1
0
0
Максим Андреев М. Андреев
Пол
33
3
1
0
0
0
0
Сергей Анохин С. Анохин
Нап
40
20
2
0
1
0
0
Семен Мельников С. Мельников
Нап
36
13
0
0
2
0
0
Юрий Першин Ю. Першин
Нап
34
12
3
0
0
0
0
Виталий Полевиков В. Полевиков
Нап
32
10
0
0
2
0
0
Андрей Мязин А. Мязин
Нап
33
9
0
0
0
0
0
Иван Маркелов И. Маркелов
Нап
32
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Ренат Соколов Р. Соколов
Вра
36
12
10
0
0
0
0
Василий Черницын В. Черницын
Вра
43
9
8
0
1
0
0
Алексей Зуев А. Зуев
Вра
40
3
6
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
7
полузащитников
6
нападающих