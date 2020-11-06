Вильярреал
Вильярреал
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Сайт
https://www.villarrealcf.es/
Страна
Испания
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Эль Мадригал
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Унаи Эмери
У. Эмери
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Ливень чуть не сорвал матч Лиги Европы. Капало даже под крышей ⛈️
#Лига Европы
06 ноября 2020, 00:10
«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥
#Унаи Эмери
23 июля 2020, 13:56
Капитан «Вильярреала» болел и не играл три года (ТРИ ГОДА). И вот вернулся на три минуты – вся команда хлопала стоя
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#Бруно Сориано
23 июня 2020, 00:13
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Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
Азмун выдал сумасшедшие 6 минут. Их запомнят больше результата
#Зенит
07 марта 2019, 22:45
# новости спорта
«Вильярреал» откроет свою первую академию в России. Ее расположат в Краснодаре
вчера, 17:57
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
Два гола защитников принесли «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо», «Аякс» разгромил «Янг Бойз»
11 марта, 22:50
«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
25 февраля, 22:50
«Вильярреал» впервые за 4 года не проигрывает в Примере 11 матчей подряд
20 декабря 2020, 10:39
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38