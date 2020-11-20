Вест Хэм
Лондон
Подписаться
Сайт
whufc.com
Страна
Англия
Стадион
Олимпийский
Тренер
Дэвид Мойес
Д. Мойес
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
26 марта, 20:09
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали
#Али Диа
20 ноября 2020, 21:19
Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время
1
#Тоттенхэм
18 октября 2020, 21:34
1
Игрок «Вест Хэма» готовился к сезону на картофельных полях: бегал по твердой земле и таскал шины
#Джаррод Боуэн
09 сентября 2020, 14:01
«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана
#Грейди Диангана
05 сентября 2020, 17:23
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января 2020, 23:02
# новости спорта
Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался
09 марта, 19:24
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
24 января, 21:53
В сезоне АПЛ пока только «Вест Хэм» не бил пенальти
22 января, 11:15
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
18 января, 20:49
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14
Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса
15 декабря 2020, 11:28
Матч с «Вест Хэмом» стал 113-м для Бьелсы в «Лидсе». Это повторение его личного рекорда
12 декабря 2020, 11:06
Королева Англии тоже связана с футболом. Ее любимый клуб − секрет, который 40 лет разгадывает вся страна
#Елизавета II
17 июля 2019, 10:52
Гимн «Вест Хэма» – песня про пузыри. Он написан под спектакль на Бродвее и помогал в бомбоубежищах
#Вест Хэм
04 июля 2020, 16:37
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher
#Джон Терри
27 июня 2020, 08:49
Венгер считал, что Уилшир станет звездой футбола. Но его карьеру уничтожили травмы
1
#Джек Уилшир
26 декабря 2019, 17:34
1
Мойес работал на карантине доставщиком овощей и фруктов. Он рассказывает, как это было
#Дэвид Мойес
23 апреля 2020, 20:22
Вратарь «Вест Хэма» дебютировал за клуб в 33 года, а потом плакал на трибунах вместе с папой
#Дэвид Мартин
01 декабря 2019, 00:50
Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы
#Жозе Моуринью
23 ноября 2019, 18:30
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Хулиганы Зеленой улицы» − классика. Его снимала немка, актеры дрались у тренера и пили с фанатами, а британцы разносили фильм за ошибки
#кино
13 мая 2019, 14:43
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
10 августа 2019, 17:25
Странный спонсор в «Формуле-1»: украл логотип, связан с «Вест Хэмом», штаб-квартира на стоянке
#Формула 1
16 мая 2019, 19:58