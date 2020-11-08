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Евро-2020
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Верона
Верона
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Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом
#Андреа Грезеле
02 марта, 21:50
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D
#Марио Балотелли
08 ноября 2020, 11:51
Самый невезучий человек в мире – Мората. Забил три гола «Барсе» – и все три отменены из-за офсайдов
#Альваро Мората
29 октября 2020, 00:44
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
#
новости спорта
Лосано забил за «Наполи» на девятой секунде. Гол – в четверке самых быстрых в Серии А
24 января, 18:15
Шомуродов дебютировал за «Дженоа» в Серии А
19 октября 2020, 22:42
Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 евро в год. Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн
10 октября 2020, 14:52
«Роме» засчитано поражение в игре с «Вероной» из-за неверно заявленного игрока
22 сентября 2020, 18:33
«Верона» впервые за 25 лет обновила эмблему
01 июня 2020, 12:40
Роналду забил в десяти матчах подряд в двух из пяти топ-лиг Европы
09 февраля 2020, 10:01