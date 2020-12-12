Вальядолид
Вальядолид
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Сайт
www.realvalladolid.es/
Страна
Испания
Стадион
Хосе Соррилья
Тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
С. "Серхио" Сориано
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Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях
#Вальядолид
18 марта 2020, 22:10
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта 2020, 21:34
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
#Примера
28 мая 2019, 16:58
# новости спорта
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
27 декабря 2020, 10:55