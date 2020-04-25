Утрехт
Утрехт
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Сайт
www.fcutrecht.nl/
Страна
Нидерланды
Стадион
Галгенваард
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Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
#чемпионат Нидерландов
25 апреля 2020, 21:20
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
24 апреля 2020, 20:07
Уф-уф, как же сейчас растолстел Снейдер
#Уэсли Снейдер
27 августа 2019, 16:33
# новости спорта
«Утрехт» обратился в суд, потому что его не пустили в Лигу Европы
24 апреля 2020, 20:47
Блинд вернулся в состав «Аякса» спустя два месяца после миокардита
08 февраля 2020, 10:16