Уотфорд
Уотфорд
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Сайт
www.watfordfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Викарэйдж Роад
Тренер
Хейден Маллинс
Х. Маллинс
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6
#Астон Вилла
26 декабря 2020, 21:26
Вратарь «Уотфорда» снимает и показывает свою игру на ютубе. Но лига может забанить его канал за нарушение прав
#Бен Фостер
28 октября 2020, 20:45
«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸
1
#Астон Вилла
26 июля 2020, 20:43
1
Уэлбек не забивал в АПЛ два года. Первый мяч – красота: в падении через себя
#Дэнни Уэлбек
07 июля 2020, 22:02
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Игроки отметили день рождения, а потом пролетели мимо матча АПЛ
#Андре Грей
28 июня 2020, 20:25
Спина игрока «Уотфорда» – тату-манифест истории борьбы с расизмом. Там портреты Мартина Лютера Кинга, Манделы и других
#Андре Грей
07 июня 2020, 20:50
Отдельный вопрос пандемии – как спасти поля. Проблем много: дезинфекция, низкие температуры, незасеянная трава
#коронавирус
19 мая 2020, 13:32
# новости спорта
Салах забивает в первом матче «Ливерпуля» в сезоне АПЛ четыре года подряд
12 сентября 2020, 19:54
Итоговая таблица АПЛ-2019/20
26 июля 2020, 20:14
«Борнмут» вылетел из АПЛ, хотя победил в последнем туре
26 июля 2020, 19:58
«Уотфорд» подтвердил три случая заражения коронавирусом в клубе
20 мая 2020, 08:45
Деулофеу из «Уотфорда» живет в доме физиотерапевта: переехал к нему на самоизоляцию лечить травму
10 апреля 2020, 20:44
Мяч остался на линии всего на 10 миллиметров. Так «Тоттенхэм» потерял победу
18 января 2020, 18:50
«Ман Сити» вкатил «Уотфорду» 5 голов за 18 минут. Так быстро в АПЛ никто столько не забивал
21 сентября 2019, 17:37
Видели, что «Сити» вчера вышел в красно-черном? В этой форме клуб выигрывал Кубок 50 лет назад
19 мая 2019, 11:55
Элтон Джон спасал «Уотфорд» из кризиса – а «Уотфорд» спасал Элтона Джона от депрессии и одиночества
#Элтон Джон
10 мая 2020, 19:38
«Уотфорд» объявил о трансфере. Но агент игрока говорит, что он еще может перейти в другой клуб
#Уотфорд
30 апреля 2020, 19:37
ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте
#Футбол
06 марта 2020, 21:49
Какой классный парень Фостер: спас пожилого фаната, страдающего деменцией, и пригласил его к себе на Рождество
#Бен Фостер
15 декабря 2019, 15:00
Хоронить «Ливерпуль» и праздновать голы с маскотом – уже традиция «Уотфорда»
#Уотфорд
01 марта 2020, 00:45
8 цифр о том, НАСКОЛЬКО удивительна победа «Уотфорда» над «Ливерпулем»
#Ливерпуль
01 марта 2020, 00:06
Эмоции от провала «Ливерпуля»: Клопп – спокойствие, Невилл открывает шампанское, «Арсенал» кайфует в твиттере
#Ливерпуль
29 февраля 2020, 23:40
Стоп. 0:3 «Ливерпуля» в Уотфорде – как так вышло вообще?
#Ливерпуль
29 февраля 2020, 23:10
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
Семь секунд – новый самый быстрый гол в истории АПЛ
#АПЛ
23 апреля 2019, 22:11