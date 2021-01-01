Уолсолл
Уолсолл
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Англия
Стадион
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Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Марк Биверс М. Биверс
Защ
31
1
0
0
0
0
34
Расселл Мартин Р. Мартин
Защ
35
1
0
0
0
0
11
Мэттью Джарвис М. Джарвис
Пол
34
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов