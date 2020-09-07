Унион
Берлин
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www.fc-union-berlin.de/
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Германия
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Урс Фишер
У. Фишер
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15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
2
#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
2
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
#Кристофер Триммель
13 июня 2020, 20:20
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
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#Боруссия М
31 мая 2020, 22:27
1
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
31 мая 2020, 20:58
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая 2020, 19:10
Два немца залезли на дерево, чтобы посмотреть матч «Баварии». Снимала полиция
#Бундеслига
18 мая 2020, 14:52
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
# новости спорта
Левандовски пятый сезон подряд забивает за «Баварию» не менее 40 голов
17 мая 2020, 20:11
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
Холанд снова забил. Три матча – семь голов, три победы и рекорд
#Эрлинг Холанд
01 февраля 2020, 19:25
В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он впервые сыграет в элите
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16