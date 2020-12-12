Уикомб Уондерерс
Хай-Вайкомб
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Сайт
www.wycombewanderers.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Адамс Парк
Тренер
Гари Уэддок
Г. Уэддок
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Расписание
Матчи
Чех и тренер «Уикомба» записали совместный трек. В нем призвали людей заботиться о себе и уважать труд врачей
#Петр Чех
12 декабря 2020, 15:45
Клопп по видео поздравил самого накаченного футболиста мира. Его клуб вышел в Чемпионшип впервые за 133 года
#Адебайо Акинфенва
14 июля 2020, 12:40
# новости спорта
«Уикомб» впервые за 133 года вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 12:51