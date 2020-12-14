Удинезе
Удине
Подписаться
Сайт
www.udinese.it
Страна
Италия
Стадион
Фриули
Тренер
Лука Готти
Л. Готти
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
Розовый цвет на форме «Ювентуса» не мода, а вековая история. Так сделали основатели
#Ювентус
23 июня 2020, 23:35
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
# новости спорта
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34
Миранчук дебютировал в старте «Аталанты» в Серии А: 58 минут, 18 пасов, 0 ударов в створ
20 января, 19:01
Миранчук дебютирует в старте «Аталанты» в Серии А
20 января, 16:35
Ливень сорвал матч «Удинезе» и «Аталанты»
06 декабря 2020, 18:11
Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 евро в год. Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн
10 октября 2020, 14:52
В «Удинезе» нет зараженных коронавирусом
1
17 мая 2020, 09:14
1