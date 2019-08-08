Тун
Тун
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Сайт
www.fcthun.ch/
Страна
Швейцария
Стадион
Арена Тун
Тренер
Джефф Сайбене
Д. Сайбене
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Игра «Спартака» с «Туном» – как с ПАОКом: 5 голов, незабитый пенальти, даже дата та же
#Спартак
08 августа 2019, 22:02
# новости спорта
«Спартак» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Герои матча – Шюррле и Максименко
15 августа 2019, 21:36