Тюмень
Тюмень
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Сайт
www.fc-tyumen.ru/
Страна
Россия
Стадион
Геолог
Тренер
Горан Алексич
Г. Алексич
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Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05