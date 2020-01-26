Транмер
Транмер
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Сайт
www.tranmererovers.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Тренер
Микки Адамс
М. Адамс
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Матчи
Вратарь оскорблял «МЮ» перед матчем. И пропустил от него 6 голов
#Скотт Дэвис
26 января 2020, 20:30
Фанаты «Транмера» пришли на «Уэмбли» в масках судьи Дина. И праздновали вместе с ним
#Майк Дин
26 мая 2019, 11:14