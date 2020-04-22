Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Муктар Дьякаби
Александр Соболев
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Ивица Олич
Лука Модрич
Словакия
Россия
Нидерланды
Германия
Мальта
США
Норвегия
Китай
Сербия
Косово
Франция
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Вильярреал
Атлетико
Реал
Тамбов
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тоттенхэм
Лондон
Подписаться
Сайт
tottenhamhotspur.com
Страна
Англия
Стадион
Тоттенхэм Хотспур
Тренер
Жозе Моуринью
Ж. Моуринью
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами
#Деле Алли
24 февраля, 21:47
Бэйл проваливается в «Тоттенхэме», хотя забил во всех турнирах. Сидит в запасе, продление аренды подвисает
#Гарет Бэйл
05 февраля, 23:00
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
новости спорта
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля 2020, 15:30
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете
#Пьер-Эмиль Хейбьерг
06 января, 13:48
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
25 ноября 2020, 19:30
Клуб, который больнее всего остановил «Спартак» в Европе. Спустя 25 лет он снова шумит в еврокубках
#Антверпен
30 октября 2020, 14:40
Ворм год назад – вратарь «Тоттенхэма». Сейчас – владелец парикмахерской в голландской деревне
#Михел Ворм
10 ноября 2020, 14:53
Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»
#Жозе Моуринью
06 ноября 2020, 21:35
Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время
1
#Тоттенхэм
18 октября 2020, 21:34
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
Льорис − титан. Он прошел через замкнутость, смерть мамы, конкуренцию и стыдные ошибки
#Уго Льорис
01 июня 2019, 17:54
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Ламела ударил Марсьяля локтем. Тот ответил – и удалился
#Антони Марсьяль
04 октября 2020, 20:06
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
2
#Эрик Дайер
30 сентября 2020, 00:35
2
Моуринью вернулся на пресс-конференцию для македонца, который просил фото ради умершего отца
#Жозе Моуринью
23 сентября 2020, 19:15
Бэйл наконец-то уходит из «Реала». Обратно в «Тоттенхэм»
2
#Гарет Бэйл
17 сентября 2020, 14:01
2
Сон забил четыре гола в матче АПЛ. Во всех ему ассистировал Кейн
#Сон Хын Мин
20 сентября 2020, 16:00
Ранний Бэйл – это оттопыренные уши. Он делал пластическую операцию и менял под них прическу
#Гарет Бэйл
20 сентября 2020, 13:23
Ветеран «Тоттенхэма» каждый день по два часа звонит фанатам. Помогает больным – потому что сам борется с диабетом и укусом крысы
#Гари Маббут
18 сентября 2020, 18:10
«Тоттенхэм» ужасно победил слабого соперника: дождались двух удалений, один гол – с пенальти. И это сильнейшим составом
1
#Тоттенхэм
17 сентября 2020, 21:30
1
Игрок «Тоттенхэма» взбесился: залез на полную трибуну и чуть не побил фаната
#Эрик Дайер
05 марта 2020, 11:55
История той самой фразы «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В ней − весь «Тоттенхэм»
#кино
31 мая 2019, 10:05
«Вы команда хороших парней, но хорошие парни никогда не выигрывают». Моуринью – в трейлере фильма о «Тоттенхэме»
#Тоттенхэм
14 августа 2020, 12:10
Как же жестко «Бавария» выносит лондонские клубы. В последних шести матчах забила 27 мячей
#Бавария
09 августа 2020, 01:12
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля 2020, 19:52
Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют
#Деле Алли
11 февраля 2020, 15:05
Показать еще