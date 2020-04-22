Тоттенхэм
Лондон
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Тоттенхэм Хотспур
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Жозе Моуринью
Ж. Моуринью
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Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами
#Деле Алли
24 февраля, 21:47
Бэйл проваливается в «Тоттенхэме», хотя забил во всех турнирах. Сидит в запасе, продление аренды подвисает
#Гарет Бэйл
05 февраля, 23:00
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
# новости спорта
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля 2020, 15:30
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете
#Пьер-Эмиль Хейбьерг
06 января, 13:48
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
25 ноября 2020, 19:30
Клуб, который больнее всего остановил «Спартак» в Европе. Спустя 25 лет он снова шумит в еврокубках
#Антверпен
30 октября 2020, 14:40
Ворм год назад – вратарь «Тоттенхэма». Сейчас – владелец парикмахерской в голландской деревне
#Михел Ворм
10 ноября 2020, 14:53
Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»
#Жозе Моуринью
06 ноября 2020, 21:35
Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время
1
#Тоттенхэм
18 октября 2020, 21:34
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
Льорис − титан. Он прошел через замкнутость, смерть мамы, конкуренцию и стыдные ошибки
#Уго Льорис
01 июня 2019, 17:54
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Ламела ударил Марсьяля локтем. Тот ответил – и удалился
#Антони Марсьяль
04 октября 2020, 20:06
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
2
#Эрик Дайер
30 сентября 2020, 00:35
2
Моуринью вернулся на пресс-конференцию для македонца, который просил фото ради умершего отца
#Жозе Моуринью
23 сентября 2020, 19:15
Бэйл наконец-то уходит из «Реала». Обратно в «Тоттенхэм»
2
#Гарет Бэйл
17 сентября 2020, 14:01
2
Сон забил четыре гола в матче АПЛ. Во всех ему ассистировал Кейн
#Сон Хын Мин
20 сентября 2020, 16:00
Ранний Бэйл – это оттопыренные уши. Он делал пластическую операцию и менял под них прическу
#Гарет Бэйл
20 сентября 2020, 13:23
Ветеран «Тоттенхэма» каждый день по два часа звонит фанатам. Помогает больным – потому что сам борется с диабетом и укусом крысы
#Гари Маббут
18 сентября 2020, 18:10
«Тоттенхэм» ужасно победил слабого соперника: дождались двух удалений, один гол – с пенальти. И это сильнейшим составом
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#Тоттенхэм
17 сентября 2020, 21:30
1
Игрок «Тоттенхэма» взбесился: залез на полную трибуну и чуть не побил фаната
#Эрик Дайер
05 марта 2020, 11:55
История той самой фразы «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В ней − весь «Тоттенхэм»
#кино
31 мая 2019, 10:05
«Вы команда хороших парней, но хорошие парни никогда не выигрывают». Моуринью – в трейлере фильма о «Тоттенхэме»
#Тоттенхэм
14 августа 2020, 12:10
Как же жестко «Бавария» выносит лондонские клубы. В последних шести матчах забила 27 мячей
#Бавария
09 августа 2020, 01:12
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля 2020, 19:52
Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют
#Деле Алли
11 февраля 2020, 15:05