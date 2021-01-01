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Спортгородок в Лужниках
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Александр Бородюк
А. Бородюк
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
28
Руслан Магаль Р. Магаль
Защ
29
16
0
0
3
0
44
Артем Самсонов А. Самсонов
Защ
32
15
0
0
4
0
99
Андрей Евдокимов А. Евдокимов
Защ
22
15
3
0
3
0
16
Максим Шоркин М. Шоркин
Защ
30
13
0
0
3
2
49
Егор Прошкин Е. Прошкин
Защ
22
13
1
0
4
0
2
Дмитрий Редькович Д. Редькович
Защ
23
8
0
0
3
1
25
Александр Каплиенко А. Каплиенко
Защ
25
5
1
0
0
0
6
Сергей Шустиков С. Шустиков
Защ
32
4
0
0
0
0
77
Темиркан Сундуков Т. Сундуков
Защ
19
0
0
0
0
0
7
Александр Рязанцев А. Рязанцев
Пол
34
18
3
0
4
0
52
Равиль Нетфуллин Р. Нетфуллин
Пол
28
17
1
0
5
0
10
Игорь Лебеденко И. Лебеденко
Пол
37
15
5
0
2
0
17
Филипп Дворецков Ф. Дворецков
Пол
24
13
3
0
1
0
11
Константин Кертанов К. Кертанов
Пол
25
13
0
0
0
0
8
Илья Берковский И. Берковский
Пол
21
10
2
0
1
0
9
Владислав Адаев В. Адаев
Пол
25
10
1
0
4
1
24
Андрей Лях А. Лях
Пол
30
8
1
0
2
0
4
Александр Елисеев А. Елисеев
Пол
29
7
0
0
2
0
72
Астемир Гордюшенко А. Гордюшенко
Пол
24
7
0
0
0
0
71
Денис Баланюк Д. Баланюк
Пол
24
6
0
0
1
0
21
Андрей Кравчук А. Кравчук
Пол
22
4
0
0
0
0
69
Данила Козлов Д. Козлов
Пол
23
3
0
0
1
0
18
Жига Скофлек Ж. Скофлек
Пол
26
3
0
0
0
0
15
Александр Орехов А. Орехов
Пол
18
1
0
0
0
0
81
Константин Корж К. Корж
Пол
24
1
0
0
1
0
Александр Кербс А. Кербс
Пол
27
1
0
0
1
1
90
Амур Калмыков А. Калмыков
Нап
26
19
10
0
3
1
61
Данила Прошляков Д. Прошляков
Нап
21
4
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
51
Виталий Ботнарь В. Ботнарь
Вра
19
9
7
0
0
0
47
Евгений Конюхов Е. Конюхов
Вра
34
4
2
0
0
0
39
Александр Довбня А. Довбня
Вра
33
3
4
0
0
0
29
Антон Порутчиков А. Порутчиков
Вра
17
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
17
полузащитников
2
нападающих