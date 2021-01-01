Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
29
16
0
0
3
0
Защ
32
15
0
0
4
0
Защ
22
15
3
0
3
0
Защ
30
13
0
0
3
2
Защ
22
13
1
0
4
0
Защ
23
8
0
0
3
1
Защ
25
5
1
0
0
0
Защ
32
4
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
34
18
3
0
4
0
Пол
28
17
1
0
5
0
Пол
37
15
5
0
2
0
Пол
24
13
3
0
1
0
Пол
25
13
0
0
0
0
Пол
21
10
2
0
1
0
Пол
25
10
1
0
4
1
24Андрей Лях А. Лях
Пол
30
8
1
0
2
0
Пол
29
7
0
0
2
0
Пол
24
7
0
0
0
0
Пол
24
6
0
0
1
0
Пол
22
4
0
0
0
0
Пол
23
3
0
0
1
0
Пол
26
3
0
0
0
0
Пол
18
1
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
1
0
Пол
27
1
0
0
1
1
Нап
26
19
10
0
3
1
Нап
21
4
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
19
9
7
0
0
0
Вра
34
4
2
0
0
0
Вра
33
3
4
0
0
0
Вра
17
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
17
полузащитников
2
нападающих