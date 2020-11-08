Торино
Турин
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Сайт
www.torinofc.it/
Страна
Италия
Стадион
Стадио Олимпико
Тренер
Марко Джампаоло
М. Джампаоло
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Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
#Андреа Белотти
06 февраля, 19:10
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал
#Владислав Прусов
18 января, 23:10
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
08 ноября 2020, 17:34
Когда взрослое «Торино» разбилось в авиакатастрофе, клуб четыре раза выпускал молодежку. Все соперники в ответ − тоже
#Торино
21 июня 2020, 12:10
Видели, что футболисты Серии А выходят с красными полосками на щеках? Так они борются против женского насилия
#Серия А
24 ноября 2019, 01:13
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
# новости спорта
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
18 января, 22:58
«У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение». Гаттузо рассказал о болезни
24 декабря 2020, 13:11
Роналду стал первым игроком «Ювентуса» за 60 лет, который забил за сезон Серии А 25 голов
04 июля 2020, 21:34
Буффон – новый рекордсмен по числу матчей в Серии А
04 июля 2020, 18:10
Игрок «Торино» заразился коронавирусом, клуб не называет имя
06 мая 2020, 22:47
«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола
26 января 2020, 10:07