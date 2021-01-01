Тирана
Тирана
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Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
3
Кристиан Тосевски К. Тосевски
Защ
26
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
0
нападающийов