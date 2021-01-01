Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
13
0
0
5
1
Защ
26
13
2
0
4
0
Защ
24
12
0
0
6
1
Защ
22
10
1
0
2
0
Защ
35
7
1
0
3
0
Пол
32
13
2
0
5
0
Пол
28
10
1
0
3
0
Пол
25
8
0
0
2
0
Пол
33
5
0
0
1
0
Пол
31
4
1
0
0
0
Пол
21
4
0
0
1
0
Пол
26
4
0
0
0
0
Пол
26
3
0
0
0
0
Пол
30
2
0
0
1
0
Пол
23
2
0
0
0
0
Пол
0
0
0
0
0
Пол
33
0
0
0
0
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Нап
21
12
3
0
5
0
Нап
29
7
0
0
1
0
Нап
24
6
0
1
2
0
Нап
31
6
2
0
2
0
Нап
4
0
0
0
0
Нап
22
4
0
0
1
0
Нап
25
2
0
0
0
0
Нап
20
1
0
0
0
0
Нап
18
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
11
12
0
2
0
Вра
23
0
0
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
5
защитников
14
полузащитников
10
нападающих