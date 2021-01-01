Текстильщик
Иваново
Подписаться
Сайт
Страна
Россия
Стадион
Текстильщик
Тренер
Сергей Павлов
С. Павлов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Алексей Макушкин А. Макушкин
Защ
23
13
0
0
5
1
Сергей Обивалин С. Обивалин
Защ
26
13
2
0
4
0
Денис Фомин Д. Фомин
Защ
24
12
0
0
6
1
95
Алексей Губочкин А. Губочкин
Защ
22
10
1
0
2
0
55
Юрий Морозов Ю. Морозов
Защ
35
7
1
0
3
0
Алексей Горюшкин А. Горюшкин
Пол
32
13
2
0
5
0
21
Максим Батов М. Батов
Пол
28
10
1
0
3
0
Евгений Маричев Е. Маричев
Пол
25
8
0
0
2
0
77
Владимир Романенко В. Романенко
Пол
33
5
0
0
1
0
10
Владислав Сысуев В. Сысуев
Пол
31
4
1
0
0
0
69
Илья Мосейчук И. Мосейчук
Пол
21
4
0
0
1
0
87
Анатолий Катрич А. Катрич
Пол
26
4
0
0
0
0
70
Хачим Машуков Х. Машуков
Пол
26
3
0
0
0
0
90
Андрей Хрипков А. Хрипков
Пол
30
2
0
0
1
0
18
Адиль Мухаметзянов А. Мухаметзянов
Пол
23
2
0
0
0
0
10
Владислав Сысуев В. Сысуев
Пол
0
0
0
0
0
19
Евгений Попов Е. Попов
Пол
33
0
0
0
0
0
8
Александр Солодков А. Солодков
Пол
22
0
0
0
0
0
15
Дмитрий Семашкин Д. Семашкин
Пол
19
0
0
0
0
0
71
Максим Бачинский М. Бачинский
Нап
21
12
3
0
5
0
11
Максим Сидоров М. Сидоров
Нап
29
7
0
0
1
0
76
Александр Агеев А. Агеев
Нап
24
6
0
1
2
0
14
Хызыр Аппаев Х. Аппаев
Нап
31
6
2
0
2
0
57
A. Mnatsakanyan A.
Нап
4
0
0
0
0
97
Дмитрий Каменщиков Д. Каменщиков
Нап
22
4
0
0
1
0
20
Валерий Альшанский В. Альшанский
Нап
25
2
0
0
0
0
37
Александр Шленкин А. Шленкин
Нап
20
1
0
0
0
0
12
Дамир Хусаинов Д. Хусаинов
Нап
18
0
0
0
0
0
5
Aleksandr Smetankin A.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Алексей Смирнов А. Смирнов
Вра
26
11
12
0
2
0
84
Иван Зириков И. Зириков
Вра
23
0
0
0
0
0
16
Максим Киселев М. Киселев
Вра
26
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
5
защитников
14
полузащитников
10
нападающих