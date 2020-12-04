Тамбов
Тамбов
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Сайт
www.fc-tambov.ru/
Страна
Россия
Стадион
Мордовия Арена
Тренер
Сергей Первушин
С. Первушин
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Расписание
Матчи
Таблица
Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
#Ивица Олич
04 апреля, 18:20
Вратарь «Тамбова» потащил удар Рондона с двух метров. Реакция – ☄️
#Виталий Сычев
04 апреля, 17:47
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
Неловкий трансфер «Локомотива»: миллион евро за парня, который не сыграл ни матча и ушел через полгода
1
#Жасур Жалолиддинов
27 января, 14:29
1
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
04 декабря 2020, 22:40
# новости спорта
«Тамбов» вернул к тренировкам игроков, отстраненных после подозрений в игре на ставках
05 апреля, 13:39
ЦСКА победил «Тамбов» в дебютном матче Олича. Судья назначил четыре пенальти
04 апреля, 18:21
«Тамбов» после зимней паузы забил два гола. Оба – Архипов
04 апреля, 17:00
Гендиректор «Тамбова» сообщила о полном погашении долгов перед некоторыми сотрудниками. РПЛ перечислила 34 миллиона
29 марта, 17:29
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
#Сергей Рыжиков
18 сентября 2020, 11:30
5
«Тамбов» вдевятером почти спасся в матче с «Динамо». В добавленное время пропустил с пенальти и не реализовал свой
#Тамбов
01 ноября 2020, 21:07
Ауч, у «Тамбова» второй мяч подряд чудят вратари. Сейчас Рыжиков поймал мяч и запустил его между ног
#Тамбов
03 октября 2020, 18:42
«Локо» второй матч подряд тащит одна и та же связка: Смолов + Миранчук
#Локомотив
27 сентября 2020, 21:18
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
8
Пока не забивает Кокорин, голы «Спартака» делает защитник Айртон
1
#Айртон
26 сентября 2020, 16:23
1
«Тамбов» – в долгах. Игроки готовы бойкотировать матч РПЛ
2
#Тамбов
07 сентября 2020, 22:33
2
«Тамбов» затроллил ЦСКА за облепленную спонсорами форму – через дизайн сайтов из 90-х
#РПЛ
15 августа 2020, 14:45
Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне
1
#СКА Ростов
09 августа 2020, 15:00
1
У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?
#ЦСКА
29 августа 2019, 12:18
«Тамбов» отвечает на неудобные вопросы. Откуда столько африканцев? Что не так со стадионом? Зачем уволили тренера?
#Тамбов
13 июля 2019, 17:00
В вип-ложе ЦСКА сидит кукла Бабаева. В соцсетях пишут, что настоящий разбирается с трансферами ЦСКА
2
#Роман Бабаев
22 июля 2020, 20:21
2
Матч «Сочи» отменился всего за пять часов до начала. РПЛ, ну ты чего?
#Сочи
16 июля 2020, 17:09
Кто попадет в Лигу чемпионов? Какие шансы на вылет? Расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
10 июля 2020, 13:35
Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали
#Александр Соболев
04 июля 2020, 22:21
Так почему четыре коронавирусных истории РПЛ четыре раза закончились по-разному?
#РПЛ
26 июня 2020, 21:30
Матч «Тамбова» и «Зенита» был без зрителей. Зато трансляция шла с шумом – фанатов ЦСКА 🤷🏽‍♀️
#РПЛ
01 июля 2020, 20:42
Дело «Уфы» про заболевших максимально непонятно и уходит от любой ясности. Разберем каждый шаг
#Уфа
23 июня 2020, 14:39
Самые популярные видео на ютуб-каналах русских клубов: Паша Техник, троллинг судьи и гол Смолова с центра поля
#РПЛ
15 июня 2020, 20:30
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
1
#РПЛ
13 мая 2020, 19:39
1
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
1
#Футбол
13 апреля 2020, 09:10
1
Пройти с одним клубом через три лиги. Да, и в России бывают такие герои
#Олег Чернышов
28 июня 2019, 10:30
Мы сыграли в онлайн-квиз про футбол (было кайф!). Противники – «Торпедо», «Ростов» и еще под 80 команд 🧠
#ЧГК
30 апреля 2020, 12:42
«Тамбов» и «Крылья» закрыли мировой футбол – последний большой матч до полного карантина
#РПЛ
16 марта 2020, 21:07
Судью матча молодежек «Тамбова» и «Крыльев» обвиняют в незнании правил. Он остановил матч из-за четырех удалений у «Крыльев»
#РПЛ
15 марта 2020, 16:40
Первый матч Слуцкого в «Рубине»: выпустил в старте четырех новичков, но голов не увидел
#Леонид Слуцкий
01 марта 2020, 16:13
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля 2020, 19:20
Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола
#Младен Кашчелан
07 мая 2019, 11:45