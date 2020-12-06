Штутгарт
Штутгарт
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Сайт
https://www.vfb.de/
Страна
Германия
Стадион
Мерседес-Бенц Арена
Тренер
Пеллегрино Матараццо
П. Матараццо
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Расписание
Матчи
Таблица
Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
09 марта, 17:30
Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
#Силас Вамангитука
06 декабря 2020, 20:23
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он...
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
Самый известный гей в футболе. Его признанию − пять лет
#Томас Хитцльшпергер
11 марта 2019, 11:19
# новости спорта
«Бавария» не проигрывает 13 матчей подряд
28 ноября 2020, 19:55
Марио Гомес завершает карьеру
28 июня 2020, 19:33
«Штутгарт» вышел в Бундеслигу. В последнем матче сезона забил Марио Гомес
28 июня 2020, 19:00