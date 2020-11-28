Спартак
Москва
Подписаться
Сайт
spartak.com
Страна
Россия
Стадион
Открытие Арена
Тренер
Доменико Тедеско
Д. Тедеско
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Соболев идет на самый результативный сезон в карьере. И держит «Спартак» в борьбе за чемпионство
#Александр Соболев
04 апреля, 22:17
«Вы играете с фактами, я играю в футбол». Промес вышел на интервью в специальной майке с надписью
#Квинси Промес
04 апреля, 20:36
Маслов спасает ворота «Спартака», но получается автогол. Сработало три раза
#Павел Маслов
04 апреля, 20:00
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
25 марта, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
#Квинси Промес
24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
1
#Спартак
18 марта, 23:03
1
Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
# новости спорта
«Спартак» обыграл «Ростов». Это первая победа в гостях с 2013 года
04 апреля, 20:59
Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ
04 апреля, 20:25
Махатадзе забил «Спартаку». Он сыграл в РПЛ за четыре клуба, это первый гол
04 апреля, 19:50
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
16 марта, 10:30
1
Владимир Маслаченко − эпоха спорта и телевидения. В рассказах тех, с кем он работал и жил
#Владимир Маслаченко
28 ноября 2020, 11:00
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Скопинцев – эпицентр голов против «Спартака»: забивает сам, упускает позицию, привозит пенальти
#Дмитрий Скопинцев
13 марта, 21:27
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
#Квинси Промес
24 февраля, 19:31
Точечный автогол Маслова. Подставил ногу, когда игрок «Динамо» прострелил в пустоту
#Павел Маслов
13 марта, 20:19
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
#Спартак
06 ноября 2020, 11:00
7
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
#Сергей Рыжиков
18 сентября 2020, 11:30
5
Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно
1
#Александр Соболев
07 марта, 20:52
1
РФС доказывал, что Мозес играл рукой. Но, кажется, использовал для этого фотошоп
#РПЛ
02 марта, 17:39
Романцев попал в больницу с инфарктом. Перенес операцию и шутит о рекордах: «Лежу под шестью капельницами»
#Олег Романцев
02 марта, 13:56
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
«Кого нам привезли? Вообще ни о чем». Драка на тренировке и 0:4 – так Промес приходил в «Спартак»
#Квинси Промес
24 февраля, 13:49
Серость Промеса в первом матче после возвращения: один удар, обмен флангами с Мозесом и мало активности
#Квинси Промес
28 февраля, 16:05
«Спартак» потратил на Рошу 12 млн и не знает, куда деть: то сдает в аренду, то выкидывает в ФНЛ из-за лимита
#Педро Роша
26 февраля, 15:27
Откуда у Промеса прозвище Антоха
1
#Квинси Промес
24 февраля, 23:54
1
18-летний пацан из «Динамо» вышел и забил в стиле Златана. Это сын самого титулованного русского игрока в хоккей с мячом
1
#Константин Тюкавин
20 февраля, 23:16
1
Урунов отзаявлен из «Спартака». За полгода – скандальное фото, гол в Кубке и дискуссии о возрасте
#Остон Урунов
19 февраля, 18:20
Сын Сталина − зеркало режима. Стал генералом в 25 лет, делал спортимперию из денег и власти, умер в ссылке от алкоголизма
#политика
18 августа 2020, 10:10
13
Спорный пенальти в ворота «Спартака». Мозес сыграл рукой, но правила говорят: фола нет
#Спартак
20 февраля, 21:02
Аномальный снегопад в Москве. Посмотрите, как в этих условиях люди бегают, проводят тренировки на стадионе и просто передвигаются
1
#Спартак
13 февраля, 17:25
1
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
20 лет назад на матче «Спартака» в Воронеже погибли люди: байкер въехал в толпу у входа около поля. Сам он выжил
1
#РПЛ
11 января, 23:15
1
Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ
#РПЛ
27 декабря 2020, 20:00