Спартак-Нальчик
Нальчик
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Сайт
www.spartak-nalchik.com/
Страна
Россия
Стадион
Спартак
Тренер
Сергей Трубицин
С. Трубицин
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
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Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43