Спартак-2
Москва
Подписаться
Сайт
Страна
Россия
Стадион
академии "Спартак"
Тренер
Евгений Бушманов
Е. Бушманов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
36
Артем Воропаев А. Воропаев
Защ
21
16
1
0
3
0
35
Леонид Миронов Л. Миронов
Защ
22
13
0
0
2
0
55
Виталий Дьяков В. Дьяков
Защ
32
12
0
0
0
0
63
Даниил Петрунин Д. Петрунин
Защ
21
12
0
0
2
1
56
Илья Гапонов И. Гапонов
Защ
23
9
0
0
2
0
38
Андрей Ещенко А. Ещенко
Защ
37
1
0
0
0
0
61
Илья Голосов И. Голосов
Защ
19
1
0
0
0
0
94
Илья Детенышев И. Детенышев
Защ
18
1
0
0
0
0
97
Даниил Денисов Д. Денисов
Пол
18
15
0
0
2
0
74
Дмитрий Маркитесов Д. Маркитесов
Пол
20
9
0
0
2
0
80
Никита Бакалюк Н. Бакалюк
Пол
20
8
1
0
3
0
Александр Ташаев А. Ташаев
Пол
26
8
0
0
5
1
22
Михаил Игнатов М. Игнатов
Пол
20
8
4
1
2
1
68
Руслан Литвинов Р. Литвинов
Пол
19
7
1
0
3
0
76
Виталий Шитов В. Шитов
Пол
17
6
0
0
0
0
21
Малколм Баду М. Баду
Пол
23
6
0
0
1
0
87
Святослав Кожедуб С. Кожедуб
Пол
18
6
1
0
1
1
90
Константин Шильцов К. Шильцов
Пол
18
5
0
0
0
0
78
Максим Данилин М. Данилин
Пол
19
4
0
0
1
0
53
Ильяс Муминов И. Муминов
Пол
19
4
0
0
0
0
83
Максим Лайкин М. Лайкин
Пол
17
4
0
0
0
0
75
Фаниль Сунгатулин Ф. Сунгатулин
Пол
19
2
0
0
0
0
73
Владислав Шитов В. Шитов
Нап
17
10
2
0
0
0
66
Силванус Нимели С. Нимели
Нап
22
9
2
0
2
0
84
Степан Оганесян С. Оганесян
Нап
19
9
1
0
0
0
34
N. Khodorchenko N.
Нап
6
0
0
1
0
99
Педро Роша П. Роша
Нап
26
3
0
0
0
0
86
Тимур Осмоловский Т. Осмоловский
Нап
20
2
0
0
0
0
89
Samir Ujkani S.
Нап
1
0
0
1
0
71
Степан Мельников С. Мельников
Нап
18
0
0
0
0
0
89
Илья Голятов И. Голятов
Нап
19
0
0
0
0
0
91
Daniil Markov D.
Нап
0
0
0
0
0
95
Mikhail Volkov M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
57
Александр Селихов А. Селихов
Вра
27
7
12
0
0
0
27
Тимур Акмурзин Т. Акмурзин
Вра
23
5
11
0
0
0
31
Антон Шитов А. Шитов
Вра
21
2
0
0
0
0
16
Артем Поплевченков А. Поплевченков
Вра
20
2
3
0
0
0
30
Андреа Романьоли А. Романьоли
Вра
22
1
4
0
0
0
38
игроков
38
Всего игроков
5
вратарей
8
защитников
14
полузащитников
11
нападающих