Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
21
16
1
0
3
0
Защ
22
13
0
0
2
0
Защ
32
12
0
0
0
0
Защ
21
12
0
0
2
1
Защ
23
9
0
0
2
0
Защ
37
1
0
0
0
0
Защ
19
1
0
0
0
0
Защ
18
1
0
0
0
0
Пол
18
15
0
0
2
0
Пол
20
9
0
0
2
0
Пол
20
8
1
0
3
0
Пол
26
8
0
0
5
1
Пол
20
8
4
1
2
1
Пол
19
7
1
0
3
0
Пол
17
6
0
0
0
0
Пол
23
6
0
0
1
0
Пол
18
6
1
0
1
1
Пол
18
5
0
0
0
0
Пол
19
4
0
0
1
0
Пол
19
4
0
0
0
0
Пол
17
4
0
0
0
0
Пол
19
2
0
0
0
0
Нап
17
10
2
0
0
0
Нап
22
9
2
0
2
0
Нап
19
9
1
0
0
0
Нап
6
0
0
1
0
Нап
26
3
0
0
0
0
Нап
20
2
0
0
0
0
89Samir Ujkani S.
Нап
1
0
0
1
0
Нап
18
0
0
0
0
0
Нап
19
0
0
0
0
0
91Daniil Markov D.
Нап
0
0
0
0
0
95Mikhail Volkov M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
7
12
0
0
0
Вра
23
5
11
0
0
0
Вра
21
2
0
0
0
0
Вра
20
2
3
0
0
0
Вра
22
1
4
0
0
0
38
игроков
38
Всего игроков
5
вратарей
8
защитников
14
полузащитников
11
нападающих