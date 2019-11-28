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От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо
2
#Кемар Руф
19 марта, 00:56
2
Одним решением VAR счет 0:2 легко превратили в 1:1
#VAR
28 ноября 2019, 00:02
Продажа Крала в «Спартак» – почти рекорд. Только за Росицки платили больше
#Алекс Крал
01 сентября 2019, 13:55
#
новости спорта
УЕФА отстранил игрока «Славии» от матча с «Арсеналом» после дела о расизме. Но он и так не сыграл бы из-за болезни
вчера, 18:41
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
«Рейнджерс» обвинил игрока «Славии» в расизме. Но «Славия» это отвергла и написала о нападении на своего игрока
19 марта, 10:17
Два гола защитников принесли «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо», «Аякс» разгромил «Янг Бойз»
11 марта, 22:50
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Барса» не забила «Славии». Последний раз она не забивала дома в ЛЧ 7 лет назад
05 ноября 2019, 23:21
«Славия» в десяти матчах подряд не пропустила до 90-й минуты. Даже от «Интера»
18 сентября 2019, 01:09