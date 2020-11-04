СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Сайт
www.fcska.ru/
Страна
Россия
Стадион
им. В.И. Ленина
Тренер
Сергей Юран
С. Юран
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Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
#Дарко Йевтич
04 ноября 2020, 11:33
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
1
#ФНЛ
11 сентября 2020, 01:25
1
Дегтярев стал главой попечительского совета «Амура». Ранее клуб агитировал за поправки и отговаривал от митингов за Фургала
#Михаил Дегтярев
02 сентября 2020, 18:13
В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол
1
#Владимир Сугробов
26 августа 2020, 20:01
1
«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски
#ФНЛ
28 августа 2019, 20:09
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
# новости спорта
ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Рондон дебютировал, Ахметов забил
21 февраля, 16:23
«Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал» и другие пары 1/8 финала Кубка России
10 ноября 2020, 15:42
«СКА-Хабаровск» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала из-за коронавируса
16 июля 2020, 11:41
Приятель Неймара играет в Хабаровске. Он уже прошел через лиги Таиланда, Вьетнама и Малайзии
26 июля 2019, 17:14