Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
33
6
1
0
0
0
Защ
28
5
0
0
1
1
Защ
28
4
0
1
1
0
Защ
33
2
0
0
1
0
Защ
33
1
0
0
0
0
Пол
33
6
1
1
2
0
Пол
27
6
0
1
2
0
Пол
29
5
0
0
1
0
Пол
32
5
0
1
3
0
Пол
34
4
0
1
1
0
Пол
32
4
0
0
0
0
Пол
34
0
0
0
0
0
Нап
35
5
1
1
1
0
Нап
27
5
4
0
0
0
Нап
27
4
0
0
1
0
Нап
37
4
2
0
1
0
Нап
3
0
0
0
0
Нап
27
1
0
0
0
0
Нап
29
0
0
0
0
0
19Eren Sahin E.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
31
6
11
0
2
0
Вра
30
0
0
0
0
0
Вра
30
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
5
защитников
8
полузащитников
8
нападающих