Сивасспор
Сивас
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Турция
Стадион
Сивас 4 Эйлюл
Тренер
Риза Калимбай
Р. Калимбай
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
88
Джанер Османпаша Д. Османпаша
Защ
33
6
1
0
0
0
14
Самба Камара С. Камара
Защ
28
5
0
0
1
1
3
Угур Чифтци У. Чифтци
Защ
28
4
0
1
1
0
87
Марсело Гойано М. Гойано
Защ
33
2
0
0
1
0
58
Зийя Эрдал З. Эрдал
Защ
33
1
0
0
0
0
6
Клаудемир Клаудемир
Пол
33
6
0
0
1
0
7
Макс Градель М. Градель
Пол
33
6
1
1
2
0
8
Робин Ялчин Р. Ялчин
Пол
27
6
0
1
2
0
5
Исаак Кофи И. Кофи
Пол
29
5
0
0
1
0
76
Файкал Файр Ф. Файр
Пол
32
5
0
1
3
0
10
Ясин Озтекин Я. Озтекин
Пол
34
4
0
1
1
0
37
Хакан Арслан Х. Арслан
Пол
32
4
0
0
0
0
6
Джакариджа Коне Д. Коне
Пол
34
0
0
0
0
0
9
Мустафа Ятабаре М. Ятабаре
Нап
35
5
1
1
1
0
80
Оларенваю Кайоде О. Кайоде
Нап
27
5
4
0
0
0
29
Касимир Нинга К. Нинга
Нап
27
4
0
0
1
0
2
Аруна Коне А. Коне
Нап
37
4
2
0
1
0
4
Aaron AppindangoyÃ© A.
Нап
3
0
0
0
0
17
Эрдоган Йесилюрт Э. Йесилюрт
Нап
27
1
0
0
0
0
11
Хорхе Феликс Х. Феликс
Нап
29
0
0
0
0
0
19
Eren Sahin E.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
30
Мамаду Самасса М. Самасса
Вра
31
6
11
0
2
0
25
Муаммер Йилдырым М. Йилдырым
Вра
30
0
0
0
0
0
35
Али Сасал Вурал А. Вурал
Вра
30
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
5
защитников
8
полузащитников
8
нападающих