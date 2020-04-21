Сент-Этьен
Сент-Этьен
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Сайт
https://www.asse.fr/
Страна
Франция
Стадион
Жеффруа-Гишар
Тренер
Клод Пюэль
К. Пюэль
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Расписание
Матчи
Таблица
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
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#Марсель
30 января, 22:00
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Игрок нарисовал на шее 2024-й год – так клуб сообщил о продлении контракта
#Уэсли Фофана
21 апреля 2020, 15:55
200 фанатов «Лиона» и «Сент-Этьена» подрались в центре города. Били друг друга дубинками, но разбежались после первой сирены
#Лига 1
01 марта 2020, 17:57
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
Еще один важный трансфер «Краснодара» – Кабелья из «Сент-Этьена». Он идеально подходит Мусаеву
#Реми Кабелья
25 июля 2019, 12:46
История комикс-масок Обамеянга (Человек-паук, Бэтмен, Черная Пантера). Так он празднует голы и дни рождения близких
#Эмерик-Пьер Обамеянг
15 марта 2019, 17:42
# новости спорта
«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино
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07 января, 00:53
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Немецкий и французский клубы сыграют в финале ЛЧ впервые за 44 года
20 августа 2020, 09:33
В «Марселе» – коронавирус. Матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном» перенесен
18 августа 2020, 15:04
Мбаппе заменен из-за травмы, сфоливший на нем – удален. До матча ЛЧ – меньше трех недель
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24 июля 2020, 23:15
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