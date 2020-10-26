Селтик
Глазго
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Сайт
www.celticfc.net/
Страна
Шотландия
Стадион
Селтик Парк
Тренер
Нил Леннон
Н. Леннон
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«Селтик» не поставил чемпионский коридор для «Рейнджерс», а его тренер вспомнил: два года назад с ними поступили так же
#Селтик
21 марта, 18:07
Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Главное дерби Шотландии в проекте Стогниенко
#Чемпионат Шотландии
19 февраля, 22:39
Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
26 октября 2020, 19:20
Полиция Копенгагена назвала фанатов «Селтика» геями. Это опечатка в одной букве
#Лига Европы
21 февраля 2020, 12:30
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50
# новости спорта
«Рейнджерс» – чемпион Шотландии. За 9 лет он прошел путь от банкротства и третьего дивизиона до победы в чемпионате
07 марта, 17:16
13 игроков «Селтика» и тренер самоизолировались из-за коронавируса после возвращения из Дубая
11 января, 18:35
У «Селтика» четвертый шотландский требл подряд: чемпионат, Кубок и Суперкубок
20 декабря 2020, 21:18
Игрок «Спарты» забил пять голов за четыре игры в Лиге Европы. Все – «Селтику»
26 ноября 2020, 23:06
«Милан» не проигрывает во всех турнирах 21 матч подряд
23 октября 2020, 10:21
Чемпионат Шотландии досрочно завершен, чемпион – «Селтик»
18 мая 2020, 14:43
За пять лет тренер Роджерс проиграл два кубковых матча. Соперник и стадия турнира повторялись
29 января 2020, 11:02