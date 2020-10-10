Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
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Сайт
www.sufc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Бремэлл Лейн
Тренер
Пол Хекингботтом
П. Хекингботтом
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Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
10 октября 2020, 16:52
Он вырос в «МЮ» и ждал первого матча пять лет. За это время даже побил рекорд Гиннесса по одеванию на скорость
#Дин Хендерсон
23 сентября 2020, 13:09
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Вратарь чуть не забил «Арсеналу» выносом из штрафной
#Дин Хендерсон
28 июня 2020, 17:31
«Шеффилд» порвал твиттер одним словом
#АПЛ
17 июня 2020, 21:49
Представь: ты суперфорвард и не умеешь бить пенальти. Ты Жезус
#Габриэл Жезус
22 января 2020, 00:54
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50
# новости спорта
Тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер ушел из клуба. При нем команда поднялась из третьего дивизиона в АПЛ
14 марта, 10:31
«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне
12 января, 23:37
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03
В «Шеффилде» вспышка коронавируса
29 декабря 2020, 20:50
«Шеффилд» почти победил впервые в сезоне АПЛ, но пропустил гол за три минуты до конца основного времени
20 декабря 2020, 17:15
«Шеффилд» – единственная команда из АПЛ, у которой в этом сезоне нет ни одной победы
29 ноября 2020, 15:44
Менди из «Челси» не пропускал шесть матчей подряд. Его пробил форвард, у которого четыре гола в АПЛ
07 ноября 2020, 21:24
Бельерин сделал два ассиста за три минуты игры с «Шеффилдом»
04 октября 2020, 17:46