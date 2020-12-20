Сассуоло
Сассуоло
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Сайт
www.sassuolofemminile.it/
Страна
Италия
Стадион
Читта дель Триколоре
Тренер
Роберто де Церби
Р. де Церби
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
20 декабря 2020, 18:02
Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый
#Франческо Капуто
27 сентября 2020, 18:32
Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
#Андреа Консильи
22 июля 2020, 18:26
Парашютист приземлился на поле во время матча Серии А. Еще раз: парашютист – на поле
#Серия А
21 октября 2019, 11:35
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
# новости спорта
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
20 декабря 2020, 17:39
«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А
02 ноября 2020, 10:44
У Доннаруммы 200 матчей за «Милан». Ему всего 21
1
22 июля 2020, 13:16
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«Сассуоло» первым из клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок
02 мая 2020, 20:30
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
01 мая 2020, 14:08